Под Радой проходит митинг с требованиями перевыборов и отмены неприкосновенности

13 июля 2017, 09:59
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Митингующие держат в руках плакаты "Последнее лето этой Рады: отмена неприкосновенности, новый закон о выборах, досрочные выборы в парламент", "Украину защищают герои, коррупционеры грабят — это предатели", "Пусть бой наш будет победой, а победа местью"

Под Радой проходит митинг с требованиями перевыборов и отмены неприкосновенности | Общество | Дело Увеличить картинку

До 300 человек участвуют в акции протеста у здания Верховной Рады Украины с требованием отмены депутатской неприкосновенности и проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", пришедшие на пл.Конституции митингующие держат в руках плакаты "Последнее лето этой Рады: отмена неприкосновенности, новый закон о выборах, досрочные выборы в парламент", "Украину защищают герои, коррупционеры грабят — это предатели", "Пусть бой наш будет победой, а победа местью" и другие.

Участники акции стоят тремя группами по политической принадлежности и держат флаги с символикой соответственно "Движения новых сил" Михаила Саакашвили, Всеукраинского объединения "Свобода" и "Правого сектора". Также они держат черно-красные флаги.

Сбоку, возле ул.Грушевского также стоит группа митингующих, представителей "Национального корпуса "Азов". Кто-то бросил дымовую шашку на ул.Грушевского. Проезжая часть улицы пока не перекрыта.

На площади установлена сцена с колонками, а в Мариинском парке, который находится у здания парламента, находится более 1 тыс людей, рассредоточенных по всему парку.

Вокруг здания Верховной Рады усилена охрана: присутствуют сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Здание практически окружено правоохранителями.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: акция протеста , верховная рада

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Под Радой проходит митинг с требованиями перевыборов и отмены неприкосновенности | Общество | Дело
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