Подозреваемый в незаконном обогащении прокурор Кулик пошел на повышение

На сайте ГПУ в разделе "назначения" указано, что Кулик получил должность в Генпрокуратуре 14 апреля.

По словам Сарган, назначению Кулика в ГПУ предшествовало его увольнение с должности прокурора АТО. Как известно, в настоящее время суд рассматривает дело о незаконном обогащении Кулика.

"Если в суде будет доказана его вина, то будет соответствующая реакция со стороны Генпрокуратуры", — отметила Сарган, добавив, что сейчас решение суда нет.

Как известно, САП и НАБУ подозревают Кулика в "незаконном обогащении". Дело передано в Голосеевский суд. Генпрокурор Юрий Луценко назвал обвиняемого в незаконном обогащении прокурора Константина Кулика эффективным работником.

Напомним, Константин Кулик получил в собственность членов семьи два автомобиля Toyota, а также 4 квартиры, 2 нежилых помещения и 2 паркоместа в Киеве. 29 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск в доме военного прокурора сил АТО Константина Кулика и сообщили ему о подозрении в незаконном обогащении.

4 июля суд отстранил от должности военного прокурора сил АТО Константина Кулика и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства на 2 месяца. А в июле 2016 года Соломенский райсуд Киева арестовал два автомобиля Tоyota, три квартиры и несколько банковских счетов Кулика.

13 июля Кулика восстановили в должности решением Апелляционного суда. В октябре прошлого года Кулик получил обвинительный акт.