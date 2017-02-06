Подозреваемый в мошенничестве член ВСП получил почти 200 тыс. грн зарплаты

06 февраля 2017, 14:33
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Эпопея с задержанием на взятке посредника члена Высшего совета юстиции Павла Гречковского и обысками у обоих завершилась выходом на работу вчлена ВСЮ и выплатой ему зарплаты

Увеличить картинку Павел Гречковский

Подозреваемый в незавершенном покушении на мошенничество член Высшего совета правосудия (ВСП) 1 января 2017 года вернулся на рабочее место и получил за месяц стандартную зарплату в размере почти 200 тыс. грн. Это следует из Единого реестра деклараций, где сегодня Павел Гречковский зафиксировал зарплату в размере 194 тыс. 891 грн, отмечают в Центре противодействия коррупции.

Напомним, 21 сентября 2016 года Генпрокуратура сообщила, что совместно с СБУ разоблачила одного из членов Высшего совета юстиции (позже трансформировался в ВСП) при попытке якобы его посредника (арбитражного управляющего Министерства юстиции) получить неправомерную выгоду в сумме $500 тыс. За эти деньги, по мнению правоохранителей, Гречковский должен был содействовать в вынесении судом первой инстанции решения в пользу одной фирмы и чтобы это решение оставалось в силе после судов апелляционной и кассационной инстанций.

Позже адвокат Гречковского Игорь Черезов заявил, что его подзащитный уведомлен о подозрении в покушении на мошенничество, а не получении неправомерной выгоды.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сразу же обратился к ВСЮ с просьбой инициировать вопрос о прекращении полномочий Гречковского. Он также сообщил, что Генпрокуратура уже наложила арест на имущество Гречковского и намеревается получить в суде санкции на обыски в его помещениях.

Через пару дней у Павла Гречковского и посредника провели обыск.

В свою очередь, ВСЮ обратился в Генпрокуратуру с просьбой предоставить доказательства нарушения присяги членом ВСЮ Гречковским. Глава ВСЮ Игорь Бенедисюк сообщил, что Гречковский написал заявление на отпуск и ВСЮ пока этим и ограничится.

В январе 2017 года Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ все еще осуществлял досудебное расследование по делу Гречковского, а его посредник был госпитализирован в психиатрическую больницу с неопределенным диагнозом, ему назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза.

По материалам: "Дело"
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Теги: высший совет правосудия , высший совет юстиции , коррупция , взятка

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