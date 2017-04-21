Подводные камни тендерной документации: Как компаниям избегать дисквалификации в ProZorro

В течение двух лет работы ProZorro претензии к ней одни и те же. Мол, не позволяет закупать сложные товары и услуги, а ее логика заставляет выбирать самое дешевое и некачественное предложение. Тем не менее в ProZorro говорят, что ключ к успеху прост. Заказчику нужно правильно подготовить тендерную документацию, поставщикам — подать предложение, которое соответствует всем требованиям.

Александр Никитенков, руководитель направления тендерного сопровождения ЮК "Правое Дело", рассказывает о том, какие "прихоти" заказчиков встречаются в тендерной документации, и как их обходить, участвуя в электронных тендерах.

Компаниям следует начинать с изучения законодательства о закупках. Законодательных актов на самом деле не так много. Основной — это Закон "О публичных закупках". Также работает Закон "Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны", которые регулирует тендеры Минобороны и других силовых ведомств. Изучить документы может даже менеджер компании, для этого не нужно быть юристом. В этих законах есть большая часть ответов на вопросы о закупках.

Перед тем, как подавать тендерное предложение, мы советуем вдоль и поперек вычитать тендерную документацию. Читать ее нужно внимательно, начиная с первой страницы, желательно в две-три пары глаз. Ведь все мы занятые, можем что-то пропустить или недоглядеть. А впоследствии это может стать чревато дисквалификацией.

Также мы советуем следить за изменениями к тендерной документации. Некоторые из электронных площадок рассылают уведомление о том, что заказчик внес изменения, но не все. Потому стоит быть начеку. Особенно, если вы подали свое тендерное предложение заранее. Ведь согласно нормам закона, заказчик имеет право внести изменения в документацию за даже в день окончания приема предложений. Даже если вы уже принимали участие в тендере этого заказчика и даже если он закупал такую продукцию в этом же объеме, нельзя быть уверенным, что он не внес изменения в тендерную документацию. Потому не стоит подгружать стандартный пакет документов. Нужно прочитать тендерную документацию и составить свое предложение.

"Прихоти" госзаказчиков

Тендерная документация часто предусматривает, что все документы, которые готовит участник, должны быть на украинском языке. Это значит, что даже справка, которую, к примеру, банк выдал на русском языке, должна быть переведена. Или же стоит потребовать у банка новую на украинском. Это может стать правомерной причиной отклонения вашего предложения.

Часто в тендерной документации написано, что компания должна предоставить справку в определенной форме, которая содержит целый ряд атрибутов.

Если вы какой-либо пункт из перечисленного не укажите, вас могут дисквалифицировать.

К примеру, был случай, когда компания-победитель не указала контактный номер предыдущего заказчика и фамилию с именем ответственного сотрудника. Другой участник пожаловался в Антимонопольный комитет и победителя правомерно дисквалифицировали.

Нужно обращать внимание на то, как заказчик формулирует свои требования, к примеру, на единственные и множественные числа. Сегодня компаниям не запрещено иметь в штате всего одного сотрудника. Но если в тендерной документации написано, что нужно представить справку о сотрудниках, то речь идет минимум о двух. Если вы подадите справку, где будет указан только директор, заказчик сможет вас дисквалифицировать и будет прав.

Обращайте внимание на форматы файлов. Если в документации четко написано, что файл должен быть в pdf, а вы подали его, к примеру, в jpg, считайте, что его там не было. Кроме того, некоторые заказчики сегодня требуют, чтобы каждый документ был подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП). Так вот не путайте подписание предложения ЭЦП с подписанием каждого документа, если этого хочет заказчик. Также перепроверяйте электронные банковские гарантии. Ведь бывали случаи, когда финучреждения ошибались в идентификаторе или названии закупки, для которой выдается гарантия, а также в количестве дней, в течение которых сума должна быть перечислена заказчику.

Приведу еще один пример. Заказчик закупал халаты, которые должны быть длиной 154 см. Потому участника, который предложил халаты длиной условно 157 см, абсолютно правомерно дисквалифицируют.

Наведу также несколько случаев дискриминационных требований. Заказчик требовал от участников наличия не менее пяти лет опыта медицинского страхования, но компания получила лицензию всего два года назад. Тем не менее, как раз лицензия подтверждает право компании заниматься данным видом страхования. Потому участник потребовал убрать этот пункт из документации, а заказчик пошел на уступки. Кроме того, незаконно требовать от участников предоставить образцы продукции до аукциона. Если заказчик включил такой пункт в документацию, требуйте от него внести изменения (исключение, процедуры по закупке товаров, работ и услуг для потребностей обороны).

Подытоживая, отмечу, что тендерную документацию нельзя выполнить на 99%. Требованиям можно соответствовать на все 100% или не соответствовать вовсе.

По материалам выступления Александра Никитенкова на Четвертом всеукраинском Zakupki Forum.