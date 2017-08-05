Пограничники отказали во въезде в Украину почти 12 тыс. человек

В I полугодии 2017 года государственную границу Украины пересекли 37,2 млн человек (+5% год к году). При этом количество транспортных средств остался на уровне прошлого года — 8,9 млн. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

При этом, всего 12 тыс. человек было отказано в пересении границы — в основном из-за недействительных документов, наличие ограничений на въезд и выезд из страны и неспособность граждан подтвердить цель поездки.

Еще меньше зафиксировано случаев перемещения нелегальных мигрантов вне пунктов пропуска. За первое полугодие 2017 было задержано 1160 нелегальных мигрантов, из которых 317 — за незаконное пересечение государственной границы, а 805 — за нарушение правил пребывания в Украине. Кроме того 1,6 тысячи потенциальным нелегальным мигрантам отказали в пропуске.

Напомним, Госпогранслужба также сообщила о сокращении украинцами поездок в оккупированный Крым.