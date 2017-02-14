Покинувшие "Евровидение-2017" менеджеры из телекомпании не уволились, а остались на своих должностях — руководство НСТУ

Руководство "Національної суспільної телекомпанії України" (НСТУ) срочно собрав брифинг по скандалу с уходом части команды "Евровидения-2017", предпочло не вдаваться в детали, что заставило уйти с громкого проекта два десятка человек. Среди покинувших проект — два исполнительных продюсера и одновременно замы гендиретора НСТУ — Александр Харебин и Виктория Романова, которые руководили подготовкой к конкурсу с самого начала проекта в Киеве.

А вообще-то письмо об уходе, опубликованное вчера вечером в Фейсбуке, подписали представители девяти департаментов НСТУ ( всего 21 человек).

Подробней о причине ухода части команды "Евровидения 2017" читаете здесь.

Заявлени об увольнении нет

При этом заместитель генерального директора НСТУ и руководитель подготовкой к Евровидению Павел Грицак, из-за которого и разгорелся скандал, заверил, что официальных заявлений об отставке руководство компании не получало.

Павел Грицак в сюжете на UA:Перший

Но в то же время он посетовал на уход исполнительного продюсера "Евровидения-2017" Виктории Романовой, заметив, что это "потеря в команде "Евровидения".

Грицак заверил, что не знает фактов, что с проекта ушел кто-то из ивент-команды, которая занимается производственной частью и телевизионным шоу.

Тем не менее один из ивент-менеджеров Денис Блощинский написал в ФБ: "До побачення, Євробачення! Друзі, ви всі прекрасно знаєте, чим я був зайнятий з серпня 2016…Нам вдалося зібрати неймовірну команду. Ми прописали сотні документів, відібрали локації, пропрацювали на славу. З грудня місяця були готові запускати тендери по всіх ключових напрямках... Я неодноразово говорив про те, що я піду з проекту, як тільки мої принципи та цінності будуть порушені. Настав той час, на жаль, коли я не можу йти поперек своїх принципів і цінностей".

"На вакантные места, которые появятся, мы будем искать других людей", цитирует Грицака УНИАН.

Временно исполняющая обязанности председателя правления НСТУ Анна Бычок заверила, что Александр Хабенин и Виктория Романова (заявившие об уходе из проекта) остаются работать на своих должностях заместилелей руководителя НСТУ, как и Ирина Асман остается коммерческим директором телекомпании. Если у них появиться желание вернуться — "пожалуйста, приходите", заключила Бычок.

Анна Бычок в сюжете на UA:Перший

"Осуществляется в плановом режиме"

Грицак предположил, что получив руководство проектом в качестве антикризисного менеджера, он, возможно, предпринял "какие-то жесткие шаги или интенсивную работу". Но те, кто ушел, напротив, обвинили его заморозке работ, замедлении темпов и срыве сроков. Кроме того, указали на "отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров".

Еще в конце декабря, в интервью "ЗН" Александр Харебин заявил, что у него есть много вопросов к новому менеджеру и его команде: "По моим ощущениям, этих людей ничему не учит опыт 2005 и 2013 годов, точнее, полная безнаказанность за те нарушения, которые были допущены в тот период и зафиксированы в актах КРУ" (Павел Грицак был исполнительным продюсером Евровидения-2005 — delo.ua).

Александр Харебин в сюжете на UA:Перший

То, что есть задержка в проведении тендеров, признала временно исполняющая обязанности председателя правления НСТУ Анна Бычок.

В то же время вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко успокоил СМИ и общественность (в стиле вечно живой мантры чиновников), что подготовка к конкурсу "осуществляется в плановом режиме", пишет УНИАН. Он заверил, что НТСУ, как вещатель-организатор "Евровидения-2017" нашла вместе с Европейским вещательным союзом решения ключевых проблем, которые были накоплены в предыдущем периоде.