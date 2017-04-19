Полицейские генералы получат меховые воротники на пальто

19 апреля 2017, 13:17
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

МВД поясняет, что потребность в изменениях в униформе полицейских возникла "в связи с необходимостью обеспечения высшего состава полиции униформой, соответствующей особенностям несения службы"

Полицейские генералы получат меховые воротники на пальто | Политика | Дело Увеличить картинку

Кабинет министров дополнил униформу полицейских новыми погонами для генералов, костюмом и зимним пальто с меховым воротником.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.

Согласно принятому документу, новые генеральские погоны имеют зигзагообразное шитье нитками темно-синего цвета с вышитым изображением малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей дуба серебристого цвета, с одной-тремя восьмиугольными лучистыми звездами серебристого цвета, а по бокам и в верхнем крае погона — кант серебристого цвета.

Проект новшеств в форме полицейских (rbc.ua)

Зимнее пальто для высшего состава полицейских аналогично таковому для других сотрудников Национальной полиции, за исключением сменного воротника из натурального черного меха.

Также правительство дополнило униформу полицейских шапкой-ушанкой из кожи.

Данные изменения распространяются на высший состав Нацполиции: генералов первого-третьего рангов.

Раздел: >
Теги: нацполиция , мвд

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Полицейские генералы получат меховые воротники на пальто | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.85
EUR EUR - - 28.68
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.98 12.25
Киевская область 22.81 11.78
Львовская область 23.57 11.89
Читаемые в разделе
Экс-министр Абромавичус получил новую должность в Украине Экс-министр Абромавичус получил новую должность в Украине В Украине начали выдавать беспроцентные кредиты на электромобили В Украине начали выдавать беспроцентные кредиты на электромобили Властям Украины уже известны непубличные результаты визита Тиллерсона в Москву Властям Украины уже известны непубличные результаты визита Тиллерсона в Москву
Все новости
Комментируемые
1 Как будет работать общественный транспорт на Пасху 1 2 По данным Генпрокуратуры обвиняемые экс-беркутовцы сбежали в Россию 1 3 Увеличилась доля отказов украинцам в визах США 4 Кличко намерен найти еще 350 млн евро на Подольско-Воскресенский мост 5 В Минсоцполитики ожидают сокращения получателей субсидий на треть
Все новости
Видео
 Вышел первый тизер восьмых "Звездных войн"
На спутниках Юпитера и Сатурна может быть жизнь — NASA
Все видео
Фото
Пасха в Киеве: Благодатный огонь в "Борисполе" и Всенощная во Владимирском соборе (фото)
Пасха в Киеве: Благодатный огонь в "Борисполе" и Всенощная во Владимирском соборе (фото)
Кличко намерен найти еще 350 млн евро на Подольско-Воскресенский мост
Кличко намерен найти еще 350 млн евро на Подольско-Воскресенский мост
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.