Полиция не нашла нарушений в блокировании въездов в Киев

24 января 2017, 12:30
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По данным правоохранителей, около 200 человек и несколько десятков автомобилей находятся на въездах в столицу по Бориспольскому шоссе, Броварскому проспекту, Житомирской, Варшавской и Одесской трассам

Полиция не нашла нарушений в блокировании въездов в Киев | Общество | Дело Увеличить картинку

Во время акций относительно частичного блокирования въездов в Киев грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.

Об этом 24 января сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей, около 200 человек и несколько десятков автомобилей находятся на въездах в столицу по Бориспольскому шоссе, Броварскому проспекту, Житомирской, Варшавской и Одесской трассам.

В некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разожгли костер.

Таким образом владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией хотят привлечь внимание к теме растаможивания транспортных средств, приобретенных за рубежом.

В частности, протестующие призывают принять законопроект № 5567, который предлагает ввести "условное частичное освобождение от налогообложения" ввезенных из-за границы авто.

Согласно документу, вместо пошлины предлагается ввести ежемесячный платеж за автомобиль — 0,5% от суммы, которую они бы заплатили при растаможивании. Речь идет о машинах, которым 7 и более лет.

Полиция отмечает, что машины припаркованы в крайней правой полосе в направлении столицы, поэтому в связи с этим движение транспорта несколько затруднено.

На контрольно-пропускных пунктах дежурят патрульные полицейские, работники районных управлений полиции и батальона сопровождения.

По материалам: Украинская правда
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Теги: акция протеста , таможенный кодекс

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Полиция не нашла нарушений в блокировании въездов в Киев | Общество | Дело
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