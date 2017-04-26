Полиция открыла дело по факту "разборок" с участием главы набсовета "Киевгорстроя"

26 апреля 2017, 10:52
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Владимир Слончак в понедельник получил ножевые ранения от нападавших. Не спасло ситуацию даже то, что глава набсовета крупного застройщика, спасаясь, заехал на территорию Васильковского отделения полиции. Правоохранители уверяют, что "разборки" произошли на территории пожарной части

Полиция открыла дело по факту Увеличить картинку

Глава наблюдательного совета ПАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Владимир Слончак в понедельник получил ножевые ранения вследствие вооруженного нападения неизвестных, сообщает пресс-служба компании.

"При возвращении домой в Васильков автомобиль марки "Мерседес" с государственными номерами АИ 9400 АР вначале преследовал, затем начал блокировать движение машины В. Слончака. Во время движения неизвестные открыли огонь по автомобилю должностного лица ПАО "ХК "Киевгорстрой". Спасаясь от нападавших, водитель авто заехал на территорию Васильковского отдела полиции. Злоумышленников это не остановило. Трое нападавших вышли из машины, начали стрельбу, а также применили холодное оружие. В результате конфликта В. Слончак получил ножевое ранение", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что инцидент произошел около 22:00 24 апреля.

По словам Слончака, во время инцидента, который проходил непосредственно на глазах сотрудников полиции, правоохранители не совершили ни одной попытки вмешаться.

"Наибольшее удивление и возмущение вызывает бездействие полиции. Создавалось впечатление, что полицейские подыгрывают нападающим. В конце концов, они вмешались в конфликт, но, по моему глубокому убеждению, не сделали абсолютно ничего для защиты нашей с водителем жизни", — отметил Слончак.

Пресс-служба Нацполиции Киевской области сообщает, что Слончак заехал на территорию пожарной части. Васильковские полицейские задержали участников конфликта, которые устроили "разборки" со стрельбой, говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт. Водители преследовали друг друга и блокировали движение автомобилей. Впоследствии они заехали на территорию пожарной части города Васильков, где устроили "разборки" с оружием. Один из мужчин открыл стрельбу из карабина, которую услышал наряд полиции охраны, находившийся неподалеку. Правоохранители приехали и усмирили хулиганов, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

"Сейчас все участники конфликта установлены и проходят медицинское освидетельствование на ступень получения телесных повреждений. Оружие и автомобили у них изъяты", — сообщает полиция.

Как утверждают в пресс-службе "Киевгорстроя", один из нападавших оказался жителем Василькова — Руслан Диденко. "Это удалось установить в ходе фиксации документов злоумышленника. Во время обыска у мужчины было изъято огнестрельное оружие. Правоохранители составили соответствующий протокол. Правда, сегодня оружия среди вещественных доказательств не оказалось. По странному стечению оно исчезло", — говорится в сообщении строительной компании.

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Теги: киевгорстрой , криминал , нацполиция

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Полиция открыла дело по факту
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