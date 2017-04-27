Полиция проведет учения в киевском метро в ночь на 28 апреля

27 апреля 2017, 09:33
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В киевском метро перед Евровидением в ночь на 28 апреля спецподразделение полиции КОРД проведет учения

Полиция проведет учения в киевском метро в ночь на 28 апреля | Киев | Дело Увеличить картинку

В Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" в ночь на 28 апреля полиция намерена провести учения в предверии Евровидения-2017, чтобы проверить готовность к охране общественной безопасности во время конкурса. Об этом сообщила в Facebook глава пресс-службы столичной полиции Оксана Блищик.

"В ночь с 27 на 28 апреля 2017 года столичные полицейские в преддверии Евровидения-2017 проведут в метрополитене совместные учения, чтобы проверить готовность киевской полиции к обеспечению публичной безопасности во время песенного конкурса. Отработка порядка взаимодействия подразделений при задержании вооруженных преступников и освобождении заложников состоится с привлечением работников КОРД, взрывотехнической и кинологической служб и сотрудников полиции метрополитена", — написала Блищик.

Напомним, 25 апреля в 21:00 на базе Международного выставочного центра координационная группа Антитеррористического центра СБУ, где вскоре состоится песенный конкурс Евровидение, также провела тактико-специальное учение.

Тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. Отработано взаимодействие правоохранительных ведомств, уполномоченных на борьбу с терроризмом, спасательных служб и органов власти.

По условиям учения, вооруженные огнестрельным оружием и взрывчаткой "террористы" взорвали легковой автомобиль, захватили заложников, забаррикадировались в помещении МВЦ и сообщили о своих требованиях. Члены оперативного штаба спланировали и организовали проведение условной антитеррористической операции. Подразделения спецназначения задержали "террористов", освободили "заложников", медики оказали помощь "раненым", взрывотехническая оперативная группа обезвредила "взрывчатку", найденную в здании.

По материалам: 112 канал
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Теги: нацполиция , киевский метрополитен , метро , евровидение

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Полиция проведет учения в киевском метро в ночь на 28 апреля | Киев | Дело
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