Полиция разблокировала дорогу близ г. Часов Яр на Донетчине — Аброськин

Полицейские Донецкой области разблокировали автодорогу вблизи г.Часов Яр, которую около 16.00 понедельника заблокировали неустановленные лица в балаклавах, сообщил начальник ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы, озвученные блокировщиками. Дорога была разблокирована", — написал В.Аброськин в своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

По его словам, "неустановленные лица в балаклавах" перекрыли движение на указанной автодороге, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. Тем самым, отмечает начальник ГУ Нацполиции Украины в области, они заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечения региона, движутся аварийные службы.

В.Аброськин подчеркнул, что его задачей, как руководителя облуправления полиции, было разблокировать дорогу и восстановить движение транспорта.