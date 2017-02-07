Полиция разблокировала дорогу близ г. Часов Яр на Донетчине — Аброськин

07 февраля 2017, 08:41
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Начальник ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что"неустановленные лица в балаклавах" перекрыли движение на указанной автодороге, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту

Полиция разблокировала дорогу близ г. Часов Яр на Донетчине — Аброськин | Регионы | Дело Увеличить картинку

Полицейские Донецкой области разблокировали автодорогу вблизи г.Часов Яр, которую около 16.00 понедельника заблокировали неустановленные лица в балаклавах, сообщил начальник ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы, озвученные блокировщиками. Дорога была разблокирована", — написал В.Аброськин в своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

По его словам, "неустановленные лица в балаклавах" перекрыли движение на указанной автодороге, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. Тем самым, отмечает начальник ГУ Нацполиции Украины в области, они заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечения региона, движутся аварийные службы.

В.Аброськин подчеркнул, что его задачей, как руководителя облуправления полиции, было разблокировать дорогу и восстановить движение транспорта.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: донбасс , зона ато , война с россией , нацполиция

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Полиция разблокировала дорогу близ г. Часов Яр на Донетчине — Аброськин | Регионы | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.26
EUR EUR - - 29.2
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.27 12.68
Киевская область 22.38 10.59
Львовская область 22.12 11.93
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.