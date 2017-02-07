Полиция возбудила дело по факту блокировки железной дороги

По факту блокирования автодороги вблизи города Часов Яр в Донецкой области открыто уголовное производство. Об этом сообщил начальник полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сотрудники полиции Бахмутского отдела разблокировали дорогу. На месте находился народный депутат Семен Семенченко, который вел себя вызывающе, оскорблял сотрудников полиции, препятствовал движению автотранспорта. И ему неоднократно на это указывали", — сказал Аброськин.

По его словам, данный факт блокирования дороги зафиксирован и внесен в ЕРДР.

"Есть соответствующее уголовное производство по статье о блокировании автомагистралей. Думаю, что следствие даст оценку действиям каждого участника этого события", — подчеркнул руководитель полиции области.

В то же время он сообщил, что по факту использования полицией спецсредств назначено служебное расследование, будет проведена служебная проверка.

"Материалы будет направлены для принятия решения в прокуратуру Донецкой области", — добавил он.

"Тех людей, которые, прикрываясь мандатами, запугивают сотрудников полиции, оскорбляют, наносят телесные повреждения, заставил бы задуматься", — подытожил В.Аброськин.

Как сообщалось, 6 февраля полицейские Донецкой области разблокировали автодорогу вблизи города Часов Яр, которую около 16:00 того же дня заблокировали неустановленные лица в балаклавах.

"Полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы, озвученные блокировщиками. Дорога была разблокирована", — написал начальник полиции на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

По его словам, "неустановленные лица в балаклавах" перекрыли движение на указанной автодороге, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. Тем самым, они заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечения региона, движутся аварийные службы.

Во вторник парламентская фракция "Самопомич" призвала комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности провести специальное заседание для рассмотрения эпизода, связанного с разблокированием правоохранителями дороги в Донецкой области, которую ранее заблокировали активисты.