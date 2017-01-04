Полиция ввела ограничения на дорогах Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей

04 января 2017, 15:15
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Из-за снегопадов полиция ограничила движение на участках дорог М-06 Киев — Чоп, Н-13 Львов — Самбор — Ужгород, Н-09 Мукачево — Ивано-Франковск — Рогатин — Львов, а также со стороны г.Долины — автодорога Р-21 Долина — Хуст

Полиция ввела ограничения на дорогах Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей | Регионы | Дело Увеличить картинку

В трех западных областях Украины полиция ограничила движение грузового транспорта из-за сильных снегопадов, резких порывов ветра и гололеда. Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.

По состоянию на 14.00 среды во Львовской области введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп, 621-702 км (от г.Стрый до границы с Закарпатской областью) и трассы Н-13 Львов — Самбор — Ужгород, 132-156 км (от г.Турка к границе с Закарпатской обл.).

В Закарпатской области — на всех автодорогах государственного значения.

В Ивано-Франковской области — при выезде в Закарпатскую область, а также со стороны Яблунецкого перевала — автодорога Н-09 Мукачево — Ивано-Франковск — Рогатин — Львов, а также со стороны г.Долины — автодорога Р-21 Долина — Хуст.

"Национальная полиция Украина просит водителей с пониманием отнестись к ситуации и дождаться ликвидации дорожными службами последствий непогоды. Напоминаем, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта", — призвали в ведомстве.

Напомним, 4 января объявлено штормовое предупреждение на западе Украины. В ближайшие дни ожидается похолодание в остальной части страны.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: дороги , полиция , западная украина

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Полиция ввела ограничения на дорогах Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей | Регионы | Дело
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