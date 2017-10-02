Полиция задержала преступников, взрывавших памятники и дипучреждения

02 октября 2017, 13:40
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Группа преступников пыталась разжечь национальную рознь, заявляют в МВД

Увеличить картинку Фото: Facebook Арсена Авакова

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании группы преступников во время подготовки подрыва памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.

"В воскресенье сотрудники Нацполиции задержали группу бандитов, которая совершала преступления в 2016-2017 гг. Вчера они ехали подрывать венгерский памятник в Закарпатье на Верецком перевале и имели на это определенный заказ", — сказал Аваков сегодня на брифинге.

У злоумышленников изъяли гранаты и специальное взрывное устройство с газовым баллоном.

"Имеются прямые доказательства участия этой бандитской группы как минимум в девяти преступлениях. Это образцы ДНК, свидетельства самих задержанных и материалы анализа и фиксации этих людей на месте преступления. Все эти преступления были на почве разжигания ксенофобии и национальной розни", — добавил министр внутренних дел.

Также Аваков сообщил за этой группой сотрудники Нацполиции следили с 22 сентября (после взрыва гранаты в Умани). А вчера было принято решение больше не отслеживать связи и задержать эту группу, чтобы предотвратить преступление.

Среди девяти преступлений, в совершении которых подозревают задержанных: осквернение синагоги в Черновцах, свиная голова в Умани на могиле раввина, взрыв гранаты возле посольства США в Киеве, попытка сжечь синагогу во Львове, взрыв возле консульства Польши в Луцке, граната на ул. Грушевского на День Независимости и др.

"Это люди, входящие в ОПГ "Торпеды", которая ведет свою работу в основном в Черкасской области и входили в сферу влияния депутатов от Партии регионов — Владимира Олейника и Сергея Тулуба", — подытожил Аваков.

Глава Нацполиции Князев заявил, что задержанных проверяют на проведение и других резонансных преступлений.

По материалам: "Дело"
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Теги: нацполиция , арсен аваков

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