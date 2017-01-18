Полиграфкомбинат "Украина" перешел под управление МЭРТа

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) будет управлять ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг". Такое распоряжение издал Кабинет министров Украины 16 января.

Полиграф комбинат "Украина" находился под управлением Национального банка Украины.

Таким образом правительство выполнило распоряжение Верховной Рады от 6 октября 2016 года.

Депутаты посчитали, что НБУ выполнял не свойственные ему функции: контроль над изготовлением бланков ценных бумаг и бланков документов с использованием специальных элементов защиты, а также контроль оборота документов, подтверждающих гражданство Украины и ряда других документов.

Смена органа управления позволит Кабмину управлять госпредприятием через МЭРТ.

Напомним, в конкурсе на главу Одесской областной государственной администрации победил Максим Степанов, бывший руководитель полиграфкомбината.

"Украина" занимается изготовлением ценных бумаг, бланков паспортов и удостоверений.