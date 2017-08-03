Половина жителей подконтрольной части Донбасса не ощущают проблем с защитой прав — соцопрос

03 августа 2017, 17:24
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Около 10% жителей Донбасса считают возможным достижение мира с позиции силы, а треть проблем, которые они ощущают, касаются экономических прав

Половина жителей подконтрольной части Донбасса не ощущают проблем с защитой прав — соцопрос | Регионы | Дело Увеличить картинку

На подконтрольной Украине территории Луганской области каждый третий житель (32%) ощущает проблемы с защитой своих прав, в Донецкой области таких лиц 38%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы им. Кучерива" в июле 2017 года.

Вместе с тем 55% респондентов в Луганской области сказали, что не ощущают проблем с защитой своих прав. Людей с такой же позицией в Донецкой области — 43%.

На вопрос, "если респонденты ощущают такие проблемы, то каких прав это касается прежде всего" опрошенные в Луганской области назвали экономические права (44%), права на социальную защищенность (34%) и права на безопасность и защиту со стороны государства (12%).

В то же время жители Донецкой области указали эти же проблемы: ущемление экономических прав (35%), право на социальную защищенность (15%) и право на безопасность и защиту со стороны государства (9%). При этом каждый четвертый житель Луганской области и каждый третий в Донецкой области затруднились ответить на этот вопрос.

38% жителей Луганской области, 44% — Донецкой области считают, что мира на Донбассе следует достигать любой ценой и соглашаться на любые компромиссы.

Ни на все компромиссы согласны 34% респондентов в Луганской области и 39% — в Донецкой.

Достижение мира на Донбассе с позиции силы возможным считают 7% опрошенных в Луганской и 12% в Донецкой области.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, какие решения следует принять, чтобы на Донбассе установился мир, респонденты преимущественно высказались за то, что таким решением будет успешное восстановление нормальной жизни на территориях Донбасса, подконтрольных Украине. Так считают 42% жителей Луганской области и 35% — Донецкой области.

СПРАВКА

Опрос был проведен на подконтрольной Украине территории с привлечением сети фирмы "Ukrainian Sociology service" 1-11 июля 2017 года в Донецкой области и 8-26 июля — в Луганской. В каждом из регионов опрошено по 500 респондентов. Погрешность выборки составляет 4,6%.

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Теги: соцопрос , донбасс

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Половина жителей подконтрольной части Донбасса не ощущают проблем с защитой прав — соцопрос | Регионы | Дело
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