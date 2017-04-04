Польша открыла все консульства в Украине

04 апреля 2017, 13:07
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Польские диппредставительства в Украине не работали почти неделю

Увеличить картинку Фото: МИД Польши

Со вторника, 4 апреля, возобновляется работа консульских учреждений в Украине. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Польши.

"Украинская сторона приняла необходимые действия для обеспечения безопасности как для сотрудников заграничной службы Польши, так и для дипломатическо-консульских учреждений на территории этой страны", — говорится в сообщении польского МИД.

Посольство Польши в Киеве вместе с украинскими правоохранителями продолжают мониторить безопасность диппредставительств.

Напомним, 29 марта из гранатомета было обстреляно консульство Польши в Луцке. После этого посольство в Киеве и консульства в других городах были закрыты.

Служба безопасности Украины квалифицировала обстрел консульства в Луцке как теракт.

Кроме этого, СБУ заявила, что обстрел Генконсульства Польши в Луцке и синхронизированная с ним по времени попытка перекрытия трассы Львов — Рава-Русская являются частями направленной подрывной акции, организованной специальными службами Российской Федерации.

По материалам: "Дело"
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Теги: мид , польша

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