Польская Pesa выиграла конкурс на поставку трамваев в Киев

18 июля 2017, 08:19
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Pesa поставит "Киевпастрансу" 40 трамваев по 45 млн грн

Польская Pesa выиграла конкурс на поставку трамваев в Киев | Киев | Дело Увеличить картинку

Польская компания Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna предложила лучшую цену на поставку 40 низкопольных трамваев длиной от 26 м для КП "Киевпастранс". Об этом свидетельствуют результаты торгов в системе ProZorro.

При ожидаемой цене закупки в 1,946 млрд грн, Pesa предложила 1 млрд 813 млн 199 тыс. грн. Единственным конкурентом Pesa было Совместное украинско-немецкое предприятие Электротранс. Его ценовое предложение составило 1 млрд 813 млн 200 тыс. грн. При этом первоначальное предложение Pesa составляло 1 млрд 846 млн 416 тыс. грн.

Ранее Киевпастранс уже объявлял тендер с теми же условиями — но его пришлось отменить, так как кроме Pesa ни одна компания не подала заявок на участие.

Pesa Bydgoszcz ранее поставила в Киев 10 низкопольных трамваев, которые сейчас работают на Правобережной скоростной линии.

Также сообщалось, что в 2017 г. КП Киевпастранс планирует закупить 227 единиц подвижного состава общественного пассажирского транспорта — 47 трамваев, 80 троллейбусов и 100 автобусов.

По материалам: Лига
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Теги: трамвай , киевпастранс , prozorro

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Польская Pesa выиграла конкурс на поставку трамваев в Киев | Киев | Дело
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