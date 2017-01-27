Помирились: мэру Перемышля разрешили въезд в Украину

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля Роберту Хоме, учитывая его оценку антиукраинских маршей в этом городе.

Об этом сообщает пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Решение о запрете или отмене запрета на въезд в Украину любого человека принимается с учетом комбинации международных факторов и соображений безопасности. Именно под этим углом Служба безопасности Украины анализирует ситуацию по тем, кому запрещается въезд в наше государство, и находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел Украины", — отмечает она.

"Украинская сторона позитивно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме", — информирует Гитлянская.

"Мы также понимаем, что запрет въезда мэру Перемышля активно пыталась использовать "третья" сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей. Уверены, что эта ситуация не повредит развитию двусторонних отношений с братским польским народом", — отмечает она.

В СБУ официально это не подтвердили, но отметили, что вместе с Министерством иностранных дел отрабатывают вопрос отмены запрета на въезд мэру Перемышля.

Как известно, накануне заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Ян Джеджичак заявил, что отношения Варшавы и Киева зависят от отмены запрета на въезд в Украину для мэра польского города Перемышля Роберта Хомы.

По его словам, МИД Польши удивлен таким решением СБУ. "Этот инцидент абсолютно не должен был иметь места", — отметил замминистра.

Напомним, 17 января Служба безопасности Украины запретила мэру польского города Перемышль Роберту Хоме въезд на территорию Украины.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, такой запрет был издан еще летом 2016 года "в интересах обеспечения безопасности нашего государства".

По информации польских СМИ, 17 января мэр Перемышля не смог пересечь польско-украинскую границу, когда ехал в Украину по приглашению украинской стороны.

По информации СМИ, в июне 2016 г произошло нападение на мирную украинскую процессию и был отменен праздник Ивана Купала в Перемышле. Мэр города Роберт Хома сначала назвал нападение на процессию "недопустимым", однако потребовал от местных украинцев занять четкую позицию "по случаям героизации ОУН-УПА и событий нашей общей истории, как Волынская трагедия, поскольку это темы, которых избежать не удастся".

18 января стало известно, что Роберту Хоме запретили въезд в Украину из-за своей причастности к антиукраинским мероприятиям в Перемышле.

В прошлом году Перемышль, который находится рядом с украинской границей, был постоянным источником конфликтов на национальной почве.

Самый громкий произошел 10 декабря, когда во время торжественного Марша орлят перемышльских и львовских, который состоялся под патронатом мэра города, один из его участников закричал под Украинским народным домом "Смерть украинцам", а другие участники шествия поддержали его.