Порошенко доработал законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса

Сегодня в обед президент подал доработанный проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).

В новом тексте законопроекта кроме пункта о продлении на год действия Закона об особом статусе Донбасса присутствует уточнение, на котором настаивал Народный фронт. А именно, уточнение в ст.10 (заключительные положения) о том, когда именно вступает в силу:

"Установить, что в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 названного закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Напомним, вчера президент подал законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Данный документ продлевает особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО на год.

Сегодня на профильном парламентском комитете нардеп Андрей Тетерук озвучил предложение "Народного фронта" — установить, что согласно ст.10 вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, указанных в ст.10 этого закона, в частности, что касается вывода всех вооруженных формирований и техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Глава Комитета Сергей Пашинский предложил поддержать президентский законопроект с этой правкой, но не набралось необходимого количества голосов. Поэтому было решено отправить законопроект на доработку автору.