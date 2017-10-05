Порошенко доработал законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса

05 октября 2017, 12:42
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Президент включил в законопроект правку Народного фронта относительно того, что особый статус Донбасса вступает в силу только после полного вывода российских войск

Порошенко доработал законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса | Политика | Дело Увеличить картинку

Сегодня в обед президент подал доработанный проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).

В новом тексте законопроекта кроме пункта о продлении на год действия Закона об особом статусе Донбасса присутствует уточнение, на котором настаивал Народный фронт. А именно, уточнение в ст.10 (заключительные положения) о том, когда именно вступает в силу:

"Установить, что в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 названного закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Напомним, вчера президент подал законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Данный документ продлевает особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО на год.

Сегодня на профильном парламентском комитете нардеп Андрей Тетерук озвучил предложение "Народного фронта" — установить, что согласно ст.10 вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, указанных в ст.10 этого закона, в частности, что касается вывода всех вооруженных формирований и техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Глава Комитета Сергей Пашинский предложил поддержать президентский законопроект с этой правкой, но не набралось необходимого количества голосов. Поэтому было решено отправить законопроект на доработку автору.

По материалам: "Дело"
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Теги: петр порошенко , законопроект , верховная рада , война с россией

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Порошенко доработал законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса | Политика | Дело
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