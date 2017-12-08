Порошенко и глава МВФ обсудили создание антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард создание антикоррупционного суда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Петр Порошенко и Кристин Лагард скоординировали подходы к созданию антикоррупционного суда в Украине, с учетом соответствующей инициативы главы государства, а также обеспечение эффективной деятельности антикоррупционных институтов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что они призвали политиков в Раде "продемонстрировать исключительную ответственность и объединиться", чтобы рассмотреть законопроект об антикоррупционном суде до конца текущего года.

В сообщении также сказано, что Лагард напомнила о поддержке со стороны МВФ усилий украинских властей в вопросе борьбы с коррупцией "с учетом достижений на пути основания соответствующих антикоррупционных институтов".