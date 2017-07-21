Порошенко и Лукашенко договорились уравнять условия пребывания украинцев и белорусов

21 июля 2017, 15:42
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Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о пребывании украинцев и белорусов на территории обеих стран на равных условиях

Порошенко и Лукашенко договорились уравнять условия пребывания украинцев и белорусов | Политика | Дело Увеличить картинку

"Мы также договорились обеспечить на условиях взаимности пребывание украинских граждан на территории Беларуси на такой же срок без регистрации, как и белорусские граждане пребывают на территории Украины", — сказал Порошенко во время совместного заявления с президентом Беларуси Лукашенко в пятницу в Киеве.

Порошенко добавил: "Это земля дружбы. Белорусам в Украине и украинцам в Беларуси должно быть комфортно".

Напомним, сейчас граждане Украины и Беларуси имеют право находиться на территории другой страны до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда. При этом 30 дней можно находиться без регистрации (для украинцев раньше без регистрации можно было находиться только три дня).

Если запланировано срок пребывания более 30 дней, то необходимо зарегистрироваться, в частности, в гостинице или в территориальном подразделении по гражданству и миграции по месту жительства.

В Беларуси для временной регистрации сроком до 90 дней иностранцу необходимо заполнить заявление, оплатить госпошлину в размере 0,5 базовой величины (ориентировочно $7).

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Теги: александр лукашенко , петр порошенко , беларусь

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Порошенко и Лукашенко договорились уравнять условия пребывания украинцев и белорусов | Политика | Дело
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