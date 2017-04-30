Порошенко лишил народного депутата украинского гражданства — Ляшко

"Президент Украины сегодня подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Украины Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады… Это уникальный и первый за 26 лет Независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно — Украинское! — гражданство", — написал Ляшко в Фейсбук.

Ляшко отметил, что в связи с этим обстоятельством, будет требовать от Верховной Рады досрочно прекратить депутатские полномочия Артеменко.

Он также добавил, что по его информации, утром в субботу Артеменко вылетел в Вену и выразил надежду, что по возвращении он сдаст украинский паспорт.

Сам же Артеменко в своем Facbook написал "еще встретимся". "Обязательно встретимся!Всегда Ваш! Всегда с Вами!!!! Украину не променяю ни на что!!!!! И не отдам никому!!" — написал он рано утром в воскресенье.

Как сообщалось, в феврале 2017 года газета New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины".

Органы прокуратуры расследуют уголовное производство против Артеменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ.

20 февраля фракция Радикальной партии Олега Ляшко решила исключить депутата Артеменко из своего состава.

Кроме всего прочего, Артеменко — инициатор проекта закона о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно двойного гражданства.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Артеменко документально подтвердил прокуратуре, что имеет гражданство Канады, помимо украинского гражданства.

21 апреля Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Андреем Артеменко