Порошенко мог получить Нобелевскую премию мира

Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии обвинила Россию в привлечении спецслужб для вмешательства в работу Нобелевского комитета. В частности, в Норвегии считают, что РФ пыталась помешать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году, передает телерадиокомпания NRK.

Отмечается, что с целью дискредитировать возможного лауреата премии мира летом 2015 года в интернете было обнародовано письмо за подписью спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана к поверенному в делах США в Норвегии. В письме говорилось о том, что американские дипломаты якобы получили поддержку двух из пяти членов Нобелевского комитета, однако президенту Порошенко "исключительно важно получить гарантии" присуждения награды. Тогда материалы о письме опубликовали некоторые "пророссийские сайты".

Норвежская телерадиокомпания отмечает, что посольство США и Верховная рада Украины опровергли подлинность писем.

Через две недели после публикации письма в офис к секретарю комитета и директора Норвежского нобелевского института Улав Ньелстаду пришли двое представителей посольства России. По словам Ньелстада, это была "абсурдная" встреча, после которой он обратился в ПСБ.

Сотрудник Полицейской службы безопасности страны Арне Хеугстейл заявил, что норвежские спецслужбы выяснили, что "один из дипломатов, которые пришли на встречу с Ньелстадом, был офицером Службы внешней разведки России". Этот визит, по его словам, был операцией с целью повлиять на решение члена комитета.

Посольство России направило письменный комментарий NRK, в котором выразило несогласие с такими выводами. В комментарии отмечается, что попытка ПСБ выставить "рутинную дипломатическую работу" операцией спецслужб представителям посольства "кажется паранойей". В посольстве также заявили, что "сбор и анализ информации о внешней и внутренней политике и обмен мнениями" является важной частью ежедневной работы дипломатов любой страны.

"Встречи с представителями Нобелевского комитета, включая и упомянутую, содержат именно такие цели", — говорится в комментарии российского посольства. Списки номинантов на получение Нобелевской премии мира публикуются спустя 50 лет, поэтому неизвестно был ли Порошенко среди кандидатов на ее получение.

Напомним, в 2015 году Нобелевскую премию мира получил Квартет национального диалога в Тунисе.