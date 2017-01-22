Порошенко наградил главу Меджлиса орденом Свободы

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Свободы главу Меджлиса крымскотатарского народа, депутата Верховной Рады Рефата Чубарова.

Об этом сообщает канал "112 Украина".

Награда была вручена Чубарову на торжественном мероприятии по случаю Дня соборности. Как отметил президент, награда присвоена Чубарову за весомый личный вклад в развитие государственного строительства, социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное развитие страны, консолидацию украинского общества и многолетний труд.

С 2015 года Рефат Чубаров является депутатом Верховной Рады Украины от "Блока Петра Порошенко".