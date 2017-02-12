Порошенко обсудил с президентом Словении обсудили войну на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Республики Словения Борутом Пахором, который посетил Украину в рамках своего международного турне после визитов в Берлин и Москву, сообщает пресс-служба главы Украинского государства в воскресенье.

"Спасибо за сильную и надежную позицию по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, за твердую позицию в вопросе обеспечения европейского единства, включая санкции, а также за четкую позицию по незаконной аннексии Крыма", — цитирует пресс-служба Порошенко.

Президент Украины подробно проинформировал собеседника о последнем обострении ситуации на Донбассе в связи с обстрелами Авдеевки со стороны боевиков.

"Было отмечено, что для достижения прогресса в переговорном процессе по политическому урегулированию должны быть выполнены первоочередные вопросы элементов безопасности Минских договоренностей, прежде всего, полное и окончательное прекращение огня и отвода тяжелых вооружений", — говорится в информации.

Порошенко подчеркнул важность сохранения последовательной санкционной политики ЕС в отношении России до полного восстановления незаконно нарушенного суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах, включая Крым.

Был также обсужден вопрос европейской интеграции Украины. Глава государства поблагодарил за активную поддержку Словении в вопросе скорейшего введения Европейским Союзом безвизового режима поездок для граждан Украины.

"Сторонами была отмечена обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере энергоэффективности, а также договорились активизировать работу с целью восстановления прямого авиационного сообщения между Любляной и Киевом. Глава Украинского государства подтвердил заинтересованность Украины в усилении сотрудничества со Словенией в экономической, культурной и гуманитарной сферах", — сообщили в пресс-службе.

Президент Словении сообщил украинской стороне об итогах его переговоров в Москве и Берлине.