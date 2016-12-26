Порошенко подписал Госбюджет-2017

26 декабря 2016, 18:51
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Президент Петр Порошенко подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год"

Увеличить картинку Фото: сайт Администрации Президента

Как сообщает пресс-служба президента в понедельник, П.Порошенко также подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3 тыс. 200 грн, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

Глава государства подчеркнул, что правительство Украины в текущем году своевременно подало проект государственного бюджета в Верховную Раду.

П.Порошенко напомнил, что бюджет своевременно и детально был обсужден на заседании СНБО в части расходов на сектор обороны и безопасности страны. Он также особо подчеркнул, что эти расходы составляют 5,2% от ВВП, и отметил, что в первую очередь "эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных сил Украины".

Глава государства также отметил, что правительство, президент, премьер-министр и парламент совместно сделали революционные шаги, беспрецедентные по усилению защиты людей труда: повышена минимальная зарплата до 3 тыс. 200 грн.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла бюджет на 2017 год в ночь на 21 декабря 2016 года. Законопроект поддержали 274 народных депутата.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, Кабинет министров тесно сотрудничал с парламентом при подготовке государственного бюджета.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: госбюджет-2017, бюджет, петр порошенко

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