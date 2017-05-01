Порошенко подписал Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой

Конвенция между правительствами Украины и Мальты об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокол к ней были подписаны 4 сентября 2013 года в Киеве, говорится в сообщении Администрации президента.

"Документ является важным шагом в направлении расширения двусторонней договорно-правовой базы между Украиной и Республикой Мальта, будет способствовать углублению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в частности путем уменьшения взаимных налоговых препятствий", — сказано в сообщении.

Напомним, 13 апреля 2017 года Верховная Рада поддержала закон о ратификации Конвенции между правительствами Украины и Мальты об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонения относительно налогов на доходы.