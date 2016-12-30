Порошенко подписал мораторий на проверки бизнеса до конца 2017-го

Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон, который предусматривает продление моратория на проведение проверок бизнеса до 31 декабря 2017 года.

Согласно документу, до 31 декабря 2017-го контролирующие органы могут проводить только внеплановые проверки. При этом закон предусматривает четыре повода проведения внеплановой проверки: на основании заявления предприятия о проведении проверки по собственному желанию, по решению суда, из-за несчастного случая на предприятии, а также на основании обращения физического лица о нарушении субъектом хозяйствования его законных прав. Такое обращение должно быть рассмотрено и согласовано с Государственной регуляторной службой.

Тем не менее, действие моратория не распространяется на ряд контролирующих органов — проверки безопасности и качества пищевых продуктов Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины, Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам, Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку, Госслужбы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей, Государственной фискальной службы, Государственной финансовой инспекции, Государственной службы экспортного контроля, Госинспекции ядерного регулирования, Государственной авиационной службы, Нацбанка и Антимонопольного комитета.

Этот закон вступает в силу со следующего дня, после опубликования. Кабмин же обязан в течение шести месяцев разработать и утвердить стратегию и программу реформирования системы госнадзора, в частности, в части пересмотра контролирующих функций государства, сокращения количества органов госнадзора и количества их сотрудников.

А Госрегуляторная служба в течение двух недель должна утвердить форму и порядок предоставления и проведения внеплановой проверки бизнеса.