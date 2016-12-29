Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О Высшем совете правосудия" (законопроект №5180).

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", ссылаясь на собственные источники.

Как известно, в ночь на 21 декабря Верховная Рада проголосовала за принятие в целом законопроекта №5180 "О Высшем совете правосудия". За закон в редакции профильного комитета проголосовал 271 народный депутат.

Закон определяет статус, полномочия, основы организации и порядок деятельности Высшего совета правосудия. Согласно закону, Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности обществу, формирования добропорядочного и высокопрофессионального корпуса судей.

Закон предусматривает, что Высший совет правосудия принимает решения об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи.

В настоящее время согласие на задержание и арест судьи дает Верховная Рада Украины.

В состав Высшего совета правосудия входит 21 человек, 10 из них выбирает съезд судей из числа судей или судей в отставке, 2 назначает президент, 2 избирает Верховная Рада, 2 — съезд адвокатов, 2 — всеукраинская конференция прокуроров, 2 — съезд представителей юридических высших учебных и научных учреждений.

Глава Верховного Суда входит в Совет по должности.

Больше всего вопросов при принятии закона вызвали два момента: функционирование Общественного совета добропорядочности и возможность общественности влиять на формирование судов.

На это обратил внимание эксперт по судебной реформе Михаил Жернаков. "В первоначальном проекте фактически нивелировался контроль общественности по назначению судей. И заблокировать назначение таких персонажей как, например, судья Емельянов, было бы невозможно. Однако поправки, которые были приняты Радой, значительно усиливают роль Общественного совета добропорядочности", — заявил он.

По закону, теперь ВККС будет значительно сложнее назначить судью, если есть негативное решение ОСД. "Для этого будет необходимое решение квалификационного большинства Комиссии — 11 голосов из 16. Это очень важная победа, поскольку в полном составе ВККС собирается нечасто", — отметил Жернаков.

На повестке дня был вопрос, как отстранить от исполнения обязанностей судей, назначенных в период президентства Януковича. Но от этих поправок пришлось отказаться.

"Если мы запретим этим судьям работать, это приведет к тому, что судебная система фактически станет. Уже сейчас в 8 судах нет судей. Еще в 70 судах по одному судье. Поэтому решили, что судьи пройдут квалификационную оценку в ВККС", — сказал он.

Однако, как отмечает Елена Трапезникова, это всего лишь второй закон из серии законов, которые должны быть приняты в ходе судебной реформы.

Реформирование судебной системы рассчитано минимум на 5 лет. За это время система должна очиститься, а судебная власть должна стать независимой от Верховной Рады и президента.