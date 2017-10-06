Порошенко пояснил, зачем нужно продлевать закон об особом статусе Донбасса

  06 октября 2017, 16:47
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Принятый сегодня закон о продлении "особого статуса Донбасса" сохранил нашу репутацию страны, которая ответственно подходит к Минским соглашениям, а это в свою очередь позволит продлить санкции против России, уверяет Петр Порошенко

Увеличить картинку Фото: сайт Администрации президента

Возможность выполнения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), продление действие которого на год было поддержано Верховной Радой, обусловлена рядом требований к России, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Ни один… негативный прогноз за эти три года не исполнился. И тогда, и теперь возможность выполнения закона жестко обусловлена рядом требований к России как агрессору и оккупанту, и к ее марионеточным режимам. В первую очередь — требованием о выведении российских войск, незаконных вооруженных формирований, выведения военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ", — заявил президент в обращении.

"Зато наша репутация как страны, которая с ответственностью относится к Минским договоренностям, позволяет каждый раз продлевать санкции против России, страны-нарушительницы соглашений. И эти санкции в значительной степени сдерживают агрессора", — добавил глава государства.

Также президент отметил, что этот закон позволил Украине выиграть время для укрепления армии, перехода от частичной мобилизации к контрактному принципу ее формирования, и тому подобное.

Он также отметил, что Россия надеялась на провал голосований в Верховной Раде по этому законопроекту, "потому что это развязало бы им руки на линии столкновения и помогло бы сбросить груз санкций". "Но ответственное голосование большинства поможет наши армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам — усилить международное давление на Россию. Благодарен народным избранникам за продемонстрированную ответственность", — резюмировал Порошенко.

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Теги: минские соглашения , петр порошенко , донбасс , законы , санкции

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