Порошенко пообещал не вносить изменения в Конституцию до урегулирования ситуации на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до решения вопроса безопасности по урегулированию ситуации на Донбассе изменения в Конституцию вноситься не будут.

"До решения этих проблем в повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию", — сказал он на торжествах по случаю Дня соборности Украины в воскресенье в Киеве.

Кроме того, Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса.

"Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими расбрасываться?" — заявил он.