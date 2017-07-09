Порошенко предложил ООН реформироваться, чтобы адекватно реагировать на угрозы миру

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что сегодня мир нуждается в сильной и действенной Организации Объединенных Наций, поэтому она нуждается в реформировании в соответствии с актуальными угрозами. "Мы заинтересованы в том, чтобы авторитет генерального секретаря и Организации Объединенных Наций рос", — сказал Порошенко после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Порошенко отметил, что неспособность ООН адекватно реагировать на новые вызовы и угрозы последних лет вызвала критику со многих сторон. "Пришло время, по моему мнению, для решительных и иногда болезненных преобразований", — заключил он.

Порошенко подчеркнул, что Украина поддерживает идею реформирования ООН с акцентом на механизмах предотвращения конфликтов. Встреча с Гутерришем поможет найти более активную модели участия ООН в решении украинских проблем, заметил он.

В свою очередь Антониу Гутерриш заявил для ООН вопрос урегулирования конфликта на Донбассе стоит в повестке дня. ООН поддерживает усилия переговорной группы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия, Украина) и работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Кроме того, ООН готова предоставить помощь Украине в вопросе реформ, нацеленных на развитие благополучия украинского народа.