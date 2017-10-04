Порошенко предложил продлить закон об особом статусе Донбасса в отдельном законопроекте

Вторым законопроектом президента по реинтеграции Донбасса стал документ под №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Согласно предложению президента, закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" продлевается еще на один год.

Таким образом президент согласился с требованием "Народного фронта" не совмещать в одном документе реинтеграцию и особый статус Донбасса, как сообщало РБК-Украина. Издание со ссылкой на источники в Народном фронте сообщало, что в понедельник на заседании "Стратегической семерки" Турчинов, Яценюк и Аваков заявили, что не поддержат проект о реинтеграции, если в переходные положения документа внесут норму о продлении особого статуса Донбасса. Якобы лидеры НФ посоветовали президенту вносить этот вопрос отдельным проектом.

Кроме того в законопроекте отмечается, что принятие этого документа необходимо для создания необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН.

Напомним, действующий закон об особом статусе Донбасса был принят парламентом в сентябре 2014 года и подписан президентом 16 октября, и должен был действовать три года. Таким образом, если депутаты не примут сегодняшний законопроект Петра Порошенко, то закон об особом статусе Донбасса перестанет действовать. А его положения фактически были направлены на реализацию Минских соглашений-1. Так, на 7 декабря 2014 года планировались местные выборы в ОРДЛО. На этих территориях вводился особый порядок. Для охраны порядка создаются отряды народной милиции. Кроме этого предусматривалась амнистия для боевиков, не совершивших тяжелых преступлений.

В 2015 году, даже после нарушения Минских соглашений-2, Владимир Путин предлагал сделать закон об особом статусе Донбасса постоянным.