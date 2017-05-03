Порошенко пригласил премьер-министра Израиля в Украину

Глава государства поздравил собеседника с 69-й годовщиной Дня независимости Израиля, которая исполняется 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Был подтвержден обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.

Президент проинформировал собеседника о подписании Закона "О ратификации соглашения о совместном производстве фильмов и сотрудничестве в сфере кинематографа между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль"

Стороны выразили надежду на успешность визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Государство Израиль в мае.

Петр Порошенко пригласил Биньямина Нетаньяху осуществить визит в Украину в удобное время.

Напомним, в декабре прошлого года руководство Израиля в ответ на резолюцию с требованием прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях отменило визит в страну Владимира Гройсмана.