Порошенко пригласил премьер-министра Израиля в Украину

03 мая 2017, 10:54
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху

Порошенко пригласил премьер-министра Израиля в Украину | Политика | Дело Увеличить картинку

Глава государства поздравил собеседника с 69-й годовщиной Дня независимости Израиля, которая исполняется 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Был подтвержден обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.

Президент проинформировал собеседника о подписании Закона "О ратификации соглашения о совместном производстве фильмов и сотрудничестве в сфере кинематографа между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль"

Стороны выразили надежду на успешность визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Государство Израиль в мае.

Петр Порошенко пригласил Биньямина Нетаньяху осуществить визит в Украину в удобное время.

Напомним, в декабре прошлого года руководство Израиля в ответ на резолюцию с требованием прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях отменило визит в страну Владимира Гройсмана.

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Теги: израиль , петр порошенко , международная политика

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Порошенко пригласил премьер-министра Израиля в Украину | Политика | Дело
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