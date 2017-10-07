Порошенко продлил еще на год особый статус оккупированных территорий Донбасса

07 октября 2017, 13:03
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Президент Петр Порошенко подписал пролонгацию закона об особом статусе отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Рада ободрила 6 октября

Порошенко продлил еще на год особый статус оккупированных территорий Донбасса | Политика | Дело Увеличить картинку

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2167-VIII "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продляет на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба президента Украины.

Как сообщалось, этот документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления — ИФ), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

В пресс-службе президента Украины отмечают, что данный закон также определяет, что Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и устава ООН. Также в законе отмечено, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах международно признанного границы является целостной и неприкосновенной.

"Закон создает и необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН, в частности с учетом постановления Верховной Рады Украины от 17 марта 2015 № 253-VIII "Об одобрении обращений от имени Украины в Совет безопасности Организации Объединенных Наций и совет Европейского Союза относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности ", — сказано в сообщении.

Как сообщалось, 6 октября 2017 года Верховная Рада Украины продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

За соответствующий закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№7164) за основу и в целом проголосовали 229 народных депутатов.

"Ответственное голосования большинства поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам — усилить международное давление на Россию", — подчеркнул П.Порошенко в своем видеообращении в связи с принятием закона.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: политика , петр порошенко , законы , верховная рада

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Порошенко продлил еще на год особый статус оккупированных территорий Донбасса | Политика | Дело
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