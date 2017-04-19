Порошенко рассказал британскому бизнесу зачем инвестировать в Украину

19 апреля 2017, 09:42
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Президент Украины Петр Порошенко пригласил британских бизнесменов инвестировать в Украину

r Увеличить картинку president.gov.ua

В ходе официального визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями деловых кругов Королевства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко рассказал о проведении реформ в Украине на протяжении последних трех лет, а также об основных результатах, которых удалось достичь.

Значительное внимание было уделено созданию инвестиционного климата, проведению судебной реформы, борьбе с коррупцией, реформе банковского и энергетического сектора. Президент также сообщил о запуске с начала апреля 2017 года электронного открытого реестра возмещения НДС.

Президент подчеркнул, что верит в многообещающее будущее торгового и инвестиционного украинско-британского партнерства. По его словам, Великобритания стала одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине. Инвестировано более чем $2 млрд, созданы десятки тысяч рабочих мест.

Так, глава государства отметил успешное сотрудничество госпредприятия "Антонов" и британской компании Dowty Propellers при создании транспортного самолета Ан-132D. Президент также приветствовал интерес британских компаний к Украине, в частности, международных компаний Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и Hutchison Ports, которая планирует в краткосрочной перспективе выйти на рынок отечественных морских контейнерных перевозок. "Успех этих проектов в нашей стране, безусловно, будет хорошим примером для других инвесторов, а также важным сигналом доверия украинским реформам", — отметил Порошенко.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: петр порошенко , прямые иностранные инвестиции , инвестиции , великобритания

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
r
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.85
EUR EUR - - 28.68
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.72 12.2
Киевская область 22.59 11.73
Львовская область 22.68 11.58
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Made in Ukraine. ТОП-10 украинских вещей, привлекших международное внимание Made in Ukraine. ТОП-10 украинских вещей, привлекших международное внимание В Украине начали выдавать беспроцентные кредиты на электромобили В Украине начали выдавать беспроцентные кредиты на электромобили Властям Украины уже известны непубличные результаты визита Тиллерсона в Москву Властям Украины уже известны непубличные результаты визита Тиллерсона в Москву
Все новости
Комментируемые
1 Как будет работать общественный транспорт на Пасху 1 2 По данным Генпрокуратуры обвиняемые экс-беркутовцы сбежали в Россию 1 3 Кличко намерен найти еще 350 млн евро на Подольско-Воскресенский мост 4 В Минсоцполитики ожидают сокращения получателей субсидий на треть 5 Кабмин дополнительно потратит 12 млрд гривень на повышение пенсий в 2017 году
Все новости
Видео
 Вышел первый тизер восьмых "Звездных войн"
На спутниках Юпитера и Сатурна может быть жизнь — NASA
Все видео
Фото
Пасха в Киеве: Благодатный огонь в "Борисполе" и Всенощная во Владимирском соборе (фото)
Пасха в Киеве: Благодатный огонь в "Борисполе" и Всенощная во Владимирском соборе (фото)
Кличко намерен найти еще 350 млн евро на Подольско-Воскресенский мост
Кличко намерен найти еще 350 млн евро на Подольско-Воскресенский мост
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.