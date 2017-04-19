Порошенко рассказал британскому бизнесу зачем инвестировать в Украину

В ходе официального визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями деловых кругов Королевства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко рассказал о проведении реформ в Украине на протяжении последних трех лет, а также об основных результатах, которых удалось достичь.

Значительное внимание было уделено созданию инвестиционного климата, проведению судебной реформы, борьбе с коррупцией, реформе банковского и энергетического сектора. Президент также сообщил о запуске с начала апреля 2017 года электронного открытого реестра возмещения НДС.

Президент подчеркнул, что верит в многообещающее будущее торгового и инвестиционного украинско-британского партнерства. По его словам, Великобритания стала одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине. Инвестировано более чем $2 млрд, созданы десятки тысяч рабочих мест.

Так, глава государства отметил успешное сотрудничество госпредприятия "Антонов" и британской компании Dowty Propellers при создании транспортного самолета Ан-132D. Президент также приветствовал интерес британских компаний к Украине, в частности, международных компаний Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и Hutchison Ports, которая планирует в краткосрочной перспективе выйти на рынок отечественных морских контейнерных перевозок. "Успех этих проектов в нашей стране, безусловно, будет хорошим примером для других инвесторов, а также важным сигналом доверия украинским реформам", — отметил Порошенко.