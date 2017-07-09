Порошенко рассказал, как новое руководство США поможет в минском процессе

Украинская сторона координирует с США свои действия в минском процессе и получает от Вашингтона поддержку в этом процессе. Об этом заявил Петр Порошенко во время совместной с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном пресс-конференции.

"Мы очень удовлетворены и очень рассчитываем на активную роль наших партнеров — США. Мы получаем поддержку минского процесса. Хочу отметить, что мы полностью координируем наши действия в минском процессе и очень приветствуем активную роль Соединенных Штатов в обеспечении и поддержке Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности", — сказал Порошенко, отвечая на вопрос, какую роль США будут играть в восстановлении мира на Донбассе.

Также он напомнил о договоренностях в рамках Будапештского меморандума, о котором иногда вспоминают политики, рассказывая об альтернативе минскому процессу.

"Хочу отметить, что мы исходим, в том числе, из договоренностей, которые имеют Украина и США в рамках Будапештского меморандума. Уверен в том, что мы можем рассчитывать на поддержку наших американских партнеров", — сказал президент Украины.

Кроме того, Порошенко рассчитывает на "решительный и конкретный разговор в нормандском формате.

"После встречи и телефонных переговоров моих в Берлине, Париже, встреч в Гамбурге, достигнута договоренность, что, вероятнее всего, в июле месяце состоится телефонный разговор в нормандском формате на уровне лидеров. И мы не исключаем, что по результатам этого телефонного разговора нам удастся организовать саммит. Пока еще не определено, где именно он будет проходить, но мы настроены на решительный, ускоренный, практичный, конкретный разговор как в телефонном формате, так и на саммите уже этим летом", — сказал Порошенко.

Он очень рассчитывает на этот саммит и у украинской стороны есть "твердый оптимизм, что после саммита нам удастся завершить реализацию безопасностного компонента минских соглашений".

Глава госдепа США Рекс Тиллерсон со своей стороны отметил, что недавно назначенный спецпредставитель по Украине Курт Волкер будет более активно работать в рамках нормандской группы.

"И мы не можем оставлять этот status quo, потому что оставлять эти дела как есть, недопустимо. Поэтому мы возобновляем эти переговоры (с Россией), чтобы они сделали прогресс. И это наша цель назначения посла Волкера. Мы надеемся, что сможем изменить эту динамику", — заявил Тиллерсон.