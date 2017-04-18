Порошенко с Эрдоганом обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран

18 апреля 2017, 16:25
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При этом украинский президент не употребил традиционных для таких разговоров поздравлений по случаю завершения проведенного голосования

Порошенко с Эрдоганом обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран | Политика | Дело Увеличить картинку

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил дальнейшие шаги с целью углубления стратегического партнерства.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Лидеры обсудили дальнейшие шаги с целью углубления стратегического партнерства между двумя государствами. В этом контексте они отметили важность проведения в Киеве шестого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией", — говорится в сообщении.

Порошенко также отметил завершение в Турции политической кампании по внесению изменений в Конституцию страны.

При этом украинский президент не употребил традиционных для таких разговоров поздравлений по случаю завершения проведенного голосования.

Порошенко также поблагодарил Эрдогана за неизменную поддержку Турцией независимости и территориальной целостности Украины.

"Стороны также коснулись актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, в частности относительно развития ситуации в Сирии", — говорится в сообщении.

Как известно, на референдуме в Турции был вынесен вопрос изменений в Конституцию, по которым президент Реджеп Тайип Эрдоган получает всю полноту власти в стране.

За внесение в Конституцию поправок проголосовали 51,41% избирателей.

Европейские наблюдатели заявили, что референдум о внесении изменений в Конституцию Турции не соответствовал демократическим стандартам, которые формируют Совет Европы и ОБСЕ.

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Теги: турция , петр порошенко , реджеп эрдоган

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Порошенко с Эрдоганом обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран | Политика | Дело
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