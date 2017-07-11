Порошенко сменил замглавы СБУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которыми уволил с должности заместителя главы Службы безопасности Украины Михаила Глуговского и назначил на пост замглавы спецслужбы Виктора Кононенко.

Указ № 180/2017 об увольнении Глуговского опубликован на сайте главы Украинского государства.

Указами № 181/2017 и № 182/2017 президент Украины уволил Кононенко с занимаемой им должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ и назначил его замглавы спецслужбы.

Глуговский комментировал дело убийства Павла Шеремета (а именно, фигуранта журналистского расследования сотрудника СБУ Игоря Устименко).

Глуговский в июле 2014 года был назначен начальником Главного управления СБУ в Киеве и области. Ранее он занимал должность начальника Главного управления по борьбе с контрабандой и оргпреступностью СБУ.