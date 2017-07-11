Порошенко сменил замглавы СБУ

11 июля 2017, 10:40
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Вместо Михаила Глуговского заместителем главы СБУ назначен Виктор Кононенко

Увеличить картинку Виктор Кононенко (справа)

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которыми уволил с должности заместителя главы Службы безопасности Украины Михаила Глуговского и назначил на пост замглавы спецслужбы Виктора Кононенко.

Указ № 180/2017 об увольнении Глуговского опубликован на сайте главы Украинского государства.

Указами № 181/2017 и № 182/2017 президент Украины уволил Кононенко с занимаемой им должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ и назначил его замглавы спецслужбы.

Глуговский комментировал дело убийства Павла Шеремета (а именно, фигуранта журналистского расследования сотрудника СБУ Игоря Устименко).

Глуговский в июле 2014 года был назначен начальником Главного управления СБУ в Киеве и области. Ранее он занимал должность начальника Главного управления по борьбе с контрабандой и оргпреступностью СБУ.

Раздел: >
Теги: сбу , петр порошенко

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26
EUR EUR - - 29.61
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.98 11.87
Киевская область 21.76 10.5
Львовская область 21.44 10.62
Читаемые в разделе
Мне говорили "не лезь в Сенной", а потом пришли с обысками — депутат Киевсовета Балицкая Мне говорили "не лезь в Сенной", а потом пришли с обысками — депутат Киевсовета Балицкая Вопреки России ПА ОБСЕ приняла в украинской версии резолюцию о восстановлении суверенитета Украины Вопреки России ПА ОБСЕ приняла в украинской версии резолюцию о восстановлении суверенитета Украины "Янтарная схема Розенблата". Что показали на оперативном видео регламентному комитету "Янтарная схема Розенблата". Что показали на оперативном видео регламентному комитету
Все новости
Комментируемые
1 Трое людей погибло из-за столкновения авто с пассажирским поездом в Запорожской области 2 В регламентном комитете просят представление не только на Дейдея, но и на Лещенко 3 Порошенко уговорил главу МВФ Лагард отказаться от требований по земельной реформе — депутат 4 Против Черновецкого могут открыть уголовное дело по Жуковому острову 5 Кабмин обнаружил в Украине всего 15 стратегических госпредприятий
Все новости
Видео
 Почему Большой театр сорвал премьеру балета "Нуреев" о великом танцовщике и открытом гее
5 сериалов июля: о бизнесе на кино, театре и гламуре
Все видео
Фото
Как проходит оpen аir фестиваль на берегу Азовского моря
Как проходит оpen аir фестиваль на берегу Азовского моря
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.