Порошенко снова призвал ввести в Донбасс миротворцев ООН

24 июля 2017, 16:38
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Президент Украины провел телефонный разговор в Нормандском формате и отметил важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН

Порошенко снова призвал ввести в Донбасс миротворцев ООН | Политика | Дело Увеличить картинку

В ходе переговоров лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, Украина, РФ) президент Украины Петр Порошенко призвал российскую сторону немедленно прекратить агрессию и поставки вооружения на оккупированные территории.

"Президент Украины назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призывал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и снабжения оружия на оккупированные территории", — говорится в сообщении пресс-службы АП.

Согласно информации, собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ.

В пресс-службе добавили, что во время телефонного разговора лидеры заслушали доклад главы СММ ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана и его заместителя Александра Хуга.

"Порошенко отметил важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН. Глава государства также в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона. Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко", — говорится в сообщении.

Согласно информации, стороны договорились согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над "дорожной картой" имплементации Минских соглашений.

Телефонные переговоры президента Украины Порошенко, канцлера Германии ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина длились около двух часов.

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Теги: нормандский формат , война с россией , петр порошенко

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Порошенко снова призвал ввести в Донбасс миротворцев ООН | Политика | Дело
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