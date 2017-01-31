Порошенко успокоил: военнослужащие блестяще защищают Авдеевку, поручено обратиться в Совбез ООН

31 января 2017, 17:18
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Президент Петр Порошенко заявил, что военнослужащие ВСУ, которые держат оборону в районе Авдеевки, не имеют запрета на ответный огонь, однако они не наносят удары по артиллерийским расчетам боевиков, размещенным в жилых кварталах

Порошенко успокоил: военнослужащие блестяще защищают Авдеевку, поручено обратиться в Совбез ООН | Политика | Дело Увеличить картинку

"Я хотел бы в первую очередь успокоить... Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, никакого приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет и они имеют все возможности защищать себя", — заявил Порошенко в ходе совещания с руководителями силовых ведомств во вторник.

При этом президент подчеркнул, что "украинские военные не отвечают огнем, когда преступники, российские боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой".

На совещании Порошенко сообщил, что поручил заместителю главы Администрации президента Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Сегодня мы ожидаем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров, подчеркнул Порошенко.

"Я хотел бы подчеркнуть, что в этих условиях, как ведут себя российские боевики — на сегодняшний день впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены "Грады", массовые обстрелы из крупнокалиберной артиллерии — если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?" — заявил Порошенко.

Кроме того, дано задание сегодня организовать переговоры в составе Трехсторонней контактной группы. Проинформированы об обострении ситуации партнеры в Соединительных Штатах Америки, Европейском Союзе, НАТО.

Порошенко также отметил, что украинская сторона обратилась к ОБСЕ, были даны соответствующие указания украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

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Теги: петр порошенко , война с россией , ато , зона ато

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Порошенко успокоил: военнослужащие блестяще защищают Авдеевку, поручено обратиться в Совбез ООН | Политика | Дело
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