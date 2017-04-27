Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным

27 апреля 2017, 11:36
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Николай Дорошенко был досрочно уволен с должности посла в Киргизии

Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным | Политика | Дело Увеличить картинку

Президент Петр Порошенко уволил посла Украины в Киргизии Николая Дорошенко, указ об этом опубликован на сайте главы государства.

Таким образом, посол не проработал на этой должности даже двух лет. Дорошенко был назначен послом в Киргизии в июне 2015 года (указ №307/2015).

Дорошенко известен тем, что на саммите СНГ в Бишкеке в сентябре прошлого года указал на незаконность аннексии Крыма в присутствии президента России Путина. Выступая перед президентами, в числе которых был и Путин, Дорошенко указал на особую позицию Украины по двум пунктам повестки дня: председательства России в СНГ в 2017 году и переписи населения в странах СНГ, которая планируется на 2020 год.

"Учитывая то, что Россия нарушила нормы международного права, аннексировала часть территории Украины и способствует военному конфликту на востоке Украины, украинская сторона не приемлет передачу председательствования", — заявил Дорошенко.

После этого Путин попросил реплику: "Россия ничего не аннексировала. Все, что произошло с Крымом — результат противоправных действий определенных политических сил в Украине, которые довели дело до государственного переворота".

Кроме того, в марте посол выражал протест МИД Киргизии из-за поездки депутата от Социал-демократической партии Кыргызстана в Крым.

СПРАВКА

1995 — 1997 гг. — первый секретарь, заведующий отделом России Министерства иностранных дел Украины.

1997 — 1999 гг. — заведующий отделом стран СНГ, Азии, Африки и стран Латинской Америки Управления внешней политики Администрации Президента Украины.

1999-2004 гг. — заведующий отделом, заместитель руководителя Управления внешнеполитических аспектов национальной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

2004-2005 гг. — советник-посланник Посольства Украины в Российской Федерации.

2012 — 2015 гг. — заместитель директора Департамента, Директор Департамента, Посол по особым поручениям.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: мид , киргизия

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Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным | Политика | Дело
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