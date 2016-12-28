Порошенко встретится с Трампом в феврале — АП

28 декабря 2016, 11:36
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По словам заместителя главы Администрации президента Украины Константина Елисеева, Трамп уже начал знакомиться с украинским вопросом

Порошенко встретится с Трампом в феврале — АП | Политика | Дело Увеличить картинку

Встреча президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года", — отметил Елисеев.

По его словам, телефонный разговор между лидерами государств был дружественным.

"Первый блин не стал комом — это хорошо. Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией на Донбассе. Было видно, что Дональд Трамп начинает знакомиться с украинским досье. Это также прекрасно. Сам факт этого разговора — свидетельство того, что Трамп готов выстраивать двусторонний диалог. Не хотел бы делать далеко идущие выводы, но, думаю, следующие шаги должны эту тенденцию закрепить", — подытожил замглавы АП.

Как известно, через неделю после избрания, 15 ноября, президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре поздравил Дональда Трампа с избранием на должность президента США.

Собеседники договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двусторонней встречи.

Глава украинского государства пригласил избранного президента США осуществить визит в Украину в удобное время.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, прошедших 8 ноября. За него отдали свои голоса 58 миллионов американцев. Он также взял почти все колеблющиеся штаты — Флориду, Огайо, Нью-Гэмпшир, Северную Каролину и Пенсильванию. Хиллари Клинтон победила в Вирджинии, но этого оказалось недостаточно, чтобы стать президентом.

По материалам: Обозреватель
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Теги: петр порошенко, дональд трамп, сша

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Порошенко встретится с Трампом в феврале — АП | Политика | Дело
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