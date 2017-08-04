После обещаний Саакашвили в БПП предлагают ужесточить наказание за незаконное пересечение границы

Глава фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и представитель президента Украины в ВР Ирина Луценко подготовили и внесли на рассмотрение парламента проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы" (№ 7017).

Авторы законопроекта обращают внимание на тот факт, что за незаконное проникновение на территорию Украины представителей государства-агрессора действующее законодательство предусматривает лишь административную ответственность.

"Наказание за них предусмотрено в статье 204¹ Кодекса Украины об административных правонарушениях и заключается в наложении штрафа на правонарушителя в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или применении административного ареста на срок до пятнадцати суток", — говорится в пояснительной записке.

До 2004 года законодательством за незаконное проникновение на территорию Украины была предусмотрена уголовная ответственность. Однако в 2004 году соответствующую статью (331) Уголовного кодекса Украины исключили.

"Сейчас существует общественная необходимость криминализации незаконного пересечения границы с определенными квалифицирующими признаками, что, в свою очередь, будет способствовать защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметили Герасимов и Луценко.

Законопроектом предлагается Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 331 "Незаконное пересечение государственной границы.

1. Пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащие национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или документами, содержащими недостоверные сведения, -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет".

Напомним, Михэил Саакашвили в интервью "Украинской правде" сообщил, что "найдет возможности" для приезда в Украину. "Нет такого контроля, как они думают. Я со многими на связи в украинской службе. Я — бывший украинский пограничник. Пусть он (Петр Порошенко) об этом не забывает. Я знаю все входы и выходы в Украине", — заявил Саакашвили.

Помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в комментариях СМИ отметил, что пограничники не пропустят Саакашвили на территорию Украины, если он попытается пересечь границу. "Если абстрагироваться от фамилий, то гражданин, у которого на руках есть недействительный паспорт, не имеет возможности пересечь границу Украины. Если человек лишается гражданства, его паспорт признается недействительным. В этом случае основания (для прохождения границы) автоматически отменяются", — пояснил Слободян.

При этом он подчеркнул, что Саакашвили задерживать пограничники не будут.