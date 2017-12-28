После реформы средняя пенсия выросла на 600 грн — отчет Минсоцполитики

После повышения выплат с октября средний размер пенсий в Украине вырос до 2 448 грн. Об этом идет речь в итоговом отчете Министерства социальной политики за 2017 год.

Согласно данным Пенсионного фонда (ПФУ), в июле средний размер выплат в месяц составлял 1 886 грн.

В ведомстве сообщают, что в результате принятой 3 октября пенсионной реформы выплаты выросли для 10,2 млн пенсионеров. Средний размер повышения составил 561,17 грн.

Согласно информации ПФУ, пенсии в Украине получают свыше 11,76 млн граждан, из них пенсии по возрасту — 8,96 млн украинцев. Средняя пенсия по возрасту составляет 2 523 грн.

Напомним, с октября ежемесячные выплаты в виде пенсий выросли на 30-35% — до 30 млрд грн. Ресурс на повышение выплат в Пенсионном фонде образовался благодаря повышению минимальной зарплаты до 3 200 грн с начала года. Согласно данным Госказначейства, с января по 26 декабря 2017 года поступления от ЕСВ выросли на 40% (на практически 50 млрд грн) до 175 млрд грн.

Напомним, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что представил законопроект о перерасчете пенсий военнослужащим секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову. Документ должны внести в парламент в начале 2018-го. При этом премьер-министр Владимир Гройсман настаивал на том, чтобы военным подняли пенсии с 1 января, даже в случае принятия закона во второй половине первого месяца 2018-го или в феврале.