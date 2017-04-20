После решения Международного суда можно выносить вопрос на Генассамблею ООН — Минюст

В случае невыполнения Российской Федерацией промежуточного решения Международного суда ООН по соблюдению Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации этот прецедент может быть вынесен на рассмотрение Генассамблеи ООН, подчеркнул министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Если не выполняются промежуточные решения, то так же, как и в случае невыполнения основного решения, механизмы определены уставом ООН. То есть можно выносить этот вопрос на рассмотрение Генассамблеи (ООН)", — сказал Петренко в четверг.

Комментируя в целом факт принятия к рассмотрению иска Украины в части соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также вынесение промежуточного решения, министр сказал: "То, что по Крыму они приняли решение по обеспечению иска, это действительно очень большой плюс".

При этом глава Минюста Украины акцентировал внимание на том, что суд определил наличие предварительной юрисдикции (prima facie) по иску.

"Все почему-то ищут "зраду", но не обращают внимание на то, что россияне настаивали на том, что суд не имел права рассматривать дела по конвенции, а по юрисдикции суд принял, и мы теперь слушаемся по сути, а это означает, что все доказательства, которые будут поданы по финансированию терроризма, по тем действиям, которые Россия совершает на востоке Украины, будут публично рассмотрены", — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, каких доказательств не хватило суду от украинской стороны, есть ли они и когда будут подаваться, Петренко ответил: "Суд сказал, что то, что было подано недостаточно для того, чтобы было принято (положительное для Украины) промежуточное решение… Конечно, у нас есть массив доказательств. Теперь будет процедура такова: каждое из этих доказательств будет публично рассматриваться на процессе при рассмотрении по сути".

То есть, как пояснил министр, доказательства будут подаваться в Международный суд ООН с сопроводительными пояснениями.

"В мае будет утвержден процессуальный график: будет установлено, до какого периода времени сторона истец будет подавать свои дополнительные пояснения, потом будет дано время стороне ответчика (то есть для России время подать свои возражения), а потом у Украины будет возможность откомментировать возражения, предоставленные РФ, а потом будет уже само публичное слушание. На этом этапе мы будем подавать большой блок пояснений по обеим конвенциям", — рассказал Петренко.

Напомним, 19 апреля Международный суд ООН в Гааге в рамках иска Украины против РФ принял решение, согласно которому Россия в Крыму должна обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

В отношении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что отсутствуют основания для дополнительных мер.

Кроме того, Международный суд ООН предписал обеим сторонам воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить рассматриваемый спор.