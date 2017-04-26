Послы Евросоюза утвердили безвизовый режим для Украины

26 апреля 2017, 12:31
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Процесс утверждения безвизового режима для украинцев проходит согласно плану — Coreper поддержал безвиз

Послы Евросоюза утвердили безвизовый режим для Украины | Политика | Дело Увеличить картинку

Комитет постоянных представителей стран — членов Европейского Союза (Coreper) поддержал предоставление Украине безвизового режима. Об этом сообщили в среду в Совете ЕС, передает УНИАН.

Решение было принято без обсуждения.

Петр Порошенко во время выступления в районе ЧАЭС также сообщил, что Совет Европейского Союза на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима.

"Осталось решение Совета ЕС на уровне министров и процесс завершен", — радостно добавил президент Украины.

Coreper поддержал проект законодательного акта Европейского парламента и Совета ЕС о внесении поправок в список третьих стран, граждане которых, чтобы пересечь границу, должны получить визу, и тех, от которых это не требуется (Украина).

"В Правила (ЕР) N 539/2001 внести следующие изменения: (а) в приложении I, часть I (государства) ссылка на Украину удалена. (б) в приложении II, часть I (государства) следующая ссылка вставляется "Украина"", — говорится в проекте документа.

Сегодняшнее решение еще должно быть утверждено Советом Евросоюза, заседание которого состоится 11 мая, с последующим подписанием в Европейском парламенте президентами ЕП и Совета ЕС.

Напомним, Европарламент 6 апреля поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

Планируется, что безвизовый режим для украинцев начнет действовать с 12 июня.

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Теги: безвизовый режим , евросоюз

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Послы Евросоюза утвердили безвизовый режим для Украины | Политика | Дело
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