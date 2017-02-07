Посол Германии допустил проведение выборов на Донбассе в присутствии российской армии

07 февраля 2017, 09:47
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Эрнст Райхель не считает невозможным проведение местных выборов на оккупированной территории без обеспечения безопасности. В пример посол привел последние парламентские выборы в ГДР, которые состоялись в присутствии Западной группы Советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР

Посол Германии допустил проведение выборов на Донбассе в присутствии российской армии | Политика | Дело Увеличить картинку

Проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до выведения оттуда российских военных подразделений.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить — проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий. Могу привести исторический пример. Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене", — отметил посол ФРГ.

При этом, по его словам, прямых аналогий проводить нельзя, и все будет зависеть от обстоятельств, которые необходимо сделать такими, чтобы выборы стали возможными. "Несомненно, выборы должны состояться в тех условиях, которые будут соответствовать европейским стандартам. И поэтому безопасность, как и другие требования к избирательному процессу, являются необходимыми условиями. Любой украинский политик должен иметь возможность без страха проводить свою предвыборную кампанию. И если для этого не будет возможностей, значит, такие выборы не могут соответствовать стандартам", — подчеркнул Эрнст Райхель.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский ранее сказал, что ЦИК сможет начать подготовку к выборам на временно оккупированном Донбассе только после выполнения всех предварительных условий, предусмотренных минскими соглашениями.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: донбасс , выборы , война с россией , германия

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Посол Германии допустил проведение выборов на Донбассе в присутствии российской армии | Политика | Дело
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