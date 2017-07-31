Посольство США надеется на Высший совет правосудия в отборе судей Верховного Суда

31 июля 2017, 11:54
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Добропорядочность некоторых кандидатов в судьи Верховного Суда, прошедших открытый конкурс, вызывают сомнения у американцев

Посольство США надеется на Высший совет правосудия в отборе судей Верховного Суда | Политика | Дело Увеличить картинку

Кандидаты на должности судей нового Верховного Суда Украины, отобранные в результате конкурса, должны быть рассмотрены Высшим советом правосудия страны, считают в посольстве США.

"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного Суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру", — говорится в сообщении посольства, опубликованном в понедельник утром в Твиттер.

Напомним, 28 июля Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала победителей конкурса на должность судей нового Верховного Суда и по итогам конкурсного отбора направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда — административного, хозяйственного, уголовного и гражданского, по 30 судей в каждом из перечисленных судов.

Глава ВККС Сергей Козьяков отметил, что еще 2-3 года назад о вакансии в Верховном Суде даже никто не знал. Сейчас же все вакансии публикуются. Также он отметил, что никогда раньше не исследовали досье кандидата на должность судьи и участия общественности во время собеседования с кандидатом по результатам исследования его досье.

Центр противодействия коррупции, в свою очередь, отметил, что 80% судей на должности судей нового Верховного Суда Украины являются действующими или находятся в отставке, а каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета добропорядочности.

"Каждый четвертый будущий судья Верховного Суда, избранный Высшей квалификационной комиссией судей, нарушал права человека или принимал политически мотивированные решения, или не может объяснить собственные доходы", — отмечают в ЦПК.

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Теги: судебная реформа , сша , верховный суд украины

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Посольство США надеется на Высший совет правосудия в отборе судей Верховного Суда | Политика | Дело
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